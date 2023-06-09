Технологический суверенитет и безопасность: Путин встретился с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

Эфирная новость 15 0

Участники встречи обсуждали укрепление технологического и экономического суверенитета.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

Россия не собирается ни от кого отгораживаться, она останется частью мировой экономики. Об этом сегодня в Сочи говорил Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и Евразийского экономического союза. Речь шла об укреплении технологического суверенитета, чтобы наши страны не зависели от Запада.

Ну, а как обезопасить себя от внешних угроз Владимир Путин обсудил уже отдельно с Александром Лукашенко. И даже сообщил сроки, когда российское вооружение разместят в Белоруссии. Игорь Балдин знает все подробности.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.64
0.55 89.01
0.97
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

23:36
Видео: около 60 тысяч литров ГСМ полыхают на складе в Уфе
23:07
Технологический суверенитет и безопасность: Путин встретился с главами делегаций СНГ и ЕАЭС
22:51
Несколько тысяч человек пришли на концерт по случаю Дня России в Минске
22:45
МИД РФ пообещал ответить на решение суда Нидерландов по скифскому золоту
22:28
Есть риск распространения: что делать при зубной боли во время отпуска
22:14
Боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
«Вымогали деньги»: Дзюба прокомментировал новый интим-ролик со своим участием
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео