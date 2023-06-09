Технологический суверенитет и безопасность: Путин встретился с главами делегаций СНГ и ЕАЭС

Россия не собирается ни от кого отгораживаться, она останется частью мировой экономики. Об этом сегодня в Сочи говорил Владимир Путин на встрече с главами делегаций СНГ и Евразийского экономического союза. Речь шла об укреплении технологического суверенитета, чтобы наши страны не зависели от Запада.

Ну, а как обезопасить себя от внешних угроз Владимир Путин обсудил уже отдельно с Александром Лукашенко. И даже сообщил сроки, когда российское вооружение разместят в Белоруссии. Игорь Балдин знает все подробности.