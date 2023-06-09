Лучшая из лучших: Путин посетил академию единоборств в «Сириусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

Путин посетил академию единоборств в «Сириусе»

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Для главы государства провели большую экскурсию по реконструированному спортивному центру.

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетил Академию единоборств в «Сириусе». Для главы государства провели большую экскурсию, в ходе которой он оценил итоги реконструкции.

«Это не академия, это дворец!» — констатировал глава государства.

Путин отметил, что новый центр, где смогут тренироваться подрастающие поколения, отвечает самым высоким стандартам. Сопровождали президента на экскурсии по Академии председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Федерации дзюдо РФ Сергей Соловейчик.

Уже известно, что реконструированный спортивно-тренировочный центр в «Сириусе» станет главной базой для сборной РФ по дзюдо.

Академию единоборств начали возводить в 2020 году. Строительство реализовали в рамках проекта «Газпром — детям». Академия должна стать самым большим комплексом для единоборств в России и одним из самых больших в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин побеседовал с журналистами и ответил на важнейшие вопросы, касающиеся украинского кризиса и текущего положения дел.

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