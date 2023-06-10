Дочь Юдашкина обратилась к отцу на 40 дней после его смерти: «Думаю о тебе каждый день»

Наследница знаменитого российского модельера призналась, что ей очень не хватает отца.

Сегодня, 10 июня, ровно 40 дней как не стало известного российского модельера Валентина Юдашкина. Он умер 2 мая в возрасте 59 лет. На протяжении семи лет кутюрье вел борьбу с онкологическим заболеванием. За несколько месяцев до смерти он вместе с женой Мариной летал в Арабские Эмираты, где живет их 33-летняя дочь Галина.

Эту счастливую встречу дочь модельера вспоминает с теплотой. Она призналась, что ей тяжело дается эта утрата и очень не хватает отца.

«Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю. Хочу поднять трубку, позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках», — написала в соцсетях Галина.

Женщина значится арт-директором отцовского Дома моды. Она отметила, что сделает все, чтобы он гордился ей.

«Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день», — подытожила Галина.

Пользователи поддержали ее и написали теплые слова под ее постом.

«И даже через год вам захочется поднять трубку и позвонить. И говорить бесконечно»;

«Галина! Знаю, верю, что вы справитесь! Вы большая умничка»;

«40 дней. Как быстро летит время», — оставили слова поддержки подписчики Юдашкиной.

Женщина воспитывает троих детей от бизнесмена Петра Максакова. У пары два сына Анатолий и Аркадий, а также дочь по имени Агата-Ариелла, которая появилась на свет летом прошлого года.

Юдашкина унаследовала от отца чувство стиля и увлеченность искусством. После того, как отец заболел, Домом моды занималась она: руководила производством, согласовывала эскизы, закупала ткани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Валентин Юдашкин не общался с родней по отцовской линии.