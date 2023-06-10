Шесть человек пострадали во время съемок фильма «Гладиатор-2»

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Полина Долгова
Полина Долгова 43 0

На съемках фильма «Гладиатор 2» несколько человек получили травмы

Шесть человек пострадали во время съемок фильма «Гладиатор-2»

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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Четверо пострадавших до сих пор находятся в больнице. Что же произошло?

В Марокко шестеро человек пострадали в результате несчастного случая на съемках фильма режиссера Ридли Скотта «Гладиатор-2». Съемочная команда получила ожоги в результате трюка с огнем, пишет издание Variety со ссылкой на заявление Paramount Pictures.

Во время выполнения экшен-сцены произошел несчастные случай, из-за которого несколько людей получили травмы. Четверо пострадавших до сих пор находятся в больнице, их состояние стабильно, они получают все необходимое лечение.

«Бригады, отвечающие за безопасность и медицинское обслуживание действовали быстро, так что пострадавшие немедленно получили необходимую помощь», — заявила студия кинопроизводства.

Также представители Paramount сообщили, что сами съемки уже продолжены. Никто из актеров не пострадал.

Сюжет второй части «Гладиатора» разворачивается через 25 лет спустя событий первого фильма и рассказывает про Люция (Пол Мескал), племянника императора Коммода (Хоакин Феникс). Также в фильме участвуют Дензел Вашингтон, Педро Паскаль и Джозеф Куинн. Премьера намечена на ноябрь 2024 года.

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