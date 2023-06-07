Фрейдистская драмеди: стоит ли смотреть «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом

Талантливый актер в ходе съемок не прибегал к услугам каскадеров — все трюки он выполнял самостоятельно.

В медиапространстве активно обсуждают трехчасовую «фрейдистскую» драмеди «Все страхи Бо» режиссера Ари Астера. Главную роль в этом фильме исполнил актер Хоакин Феникс.

Он предстал перед зрителями как параноик Бо Вассерман, отправляющийся в долгий и причудливый путь к родному дому. Издание «УзнайВсе!» собрало несколько интересных фактов о картине.

История, родившаяся давно

Идея о создании этого фильма возникла у режиссера еще десять лет назад. В 2011 году он снял короткометражку «Бо», которая легла в основу одного из эпизодов. Полнометражную картину сам Астер описывает как «комедию кошмаров».

Декорации и локации

Фильм был снят в Канаде — в центре Монреаля и его пригороде. Все объекты картины создавались практически «с нуля». Менялись фасады магазинов, вывески, граффити, плакаты вымышленных фильмов и упаковки продуктов питания.

Бюджет

Общий бюджет фильма составил 35 миллионов долларов. На данный момент это самый дорогой проект студии A24.

Подсказки к развязке

Пока Бо идет к психотерапевту, он встречает странных персонажей, которые предсказывают предстоящие события. Среди них — забрызганный кровью хирург или женщина, ищущая своего ребенка.

Символика

Немаловажную роль в картине играет вода: бассейны, фонтаны, теплоходы. Фильм начинается и заканчивается со звуков жидкости. Многие критики предполагают, что это особая отсылка к знаменитой поэме Гомера «Одиссея».

Способный на все

Почти все трюки, который зритель видит на экране, Феникс выполнял самостоятельно без помощи каскадеров. Он, в частности, прыгал сквозь стеклянную дверь и яростно дрался голышом в ванной.

Загадочный курьер

Парня из доставки, который сообщает Бо трагическую новость, сыграл известный актер Билл Хейдер из «Saturday Night Live», «Барри» и «Девушки без комплексов». При этом его лица зритель не видит.

Испортил кадр

Во время съемок Хоакин, который находился недалеко от съемочной площадки, потерял сознание и испортил дубль других актеров. Сначала режиссер разозлился, а потом простил актера.

Пазл — это ключ к разгадке

В финальной части фильма фотомозаика матери Бо, на которой изображены портреты сотрудников ее компании, помогает зрителю найти ключ к главной загадке фильма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни.