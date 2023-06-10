Zewa, Libero и Libresse уходят из России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 30 0

Компания Essity объявила о продаже активов российскому покупателю

Zewa, Libero и Libresse уходят из России

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Владеющая этими брендами компания работала в России с 1994 года.

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity прекращает свою деятельность в России. Сделка по продаже активов российскому покупателю уже одобрена правительством РФ. Она будет завершена до конца второго квартала текущего года, сообщается на сайте компании Essity.

Отмечается, что бывшие владельцы ожидают, что продажа бизнеса не окажет на общий доход компании «существенного финансового влияния».

Компания начала работу в РФ в 1994 году. Среди основных товаров этого бренда — туалетная бумага, подгузники, салфетки, маски для лица, лосьоны, антисептические гели для рук и мыло. На сегодняшний день в российском подразделении работают около 1,3 тысячи сотрудников.

В прошлом году руководство компании сообщило о повышении цен на товары из-за ухудшения условий для ведения бизнеса на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты заявили о возрождении российского авторынка.

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