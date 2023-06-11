В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту обрушения трибуны цирка

В Ленинградской области возбудили дело по факту обрушения цирковой трибуны в цирке-шапито. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ.

ЧП произошло накануне в населенном пункте Лесколово Всеволожского района. На представлении находились более ста человек. По словам очевидцев происшествия, еще во время рассадки было слышно, как конструкции трещали и скрипели под людьми. В один момент трибуны не выдержали и рухнули. В результате, по последним данным, пострадали семь человек. Среди них есть дети.

«Следственным органом задержан директор цирка 1992 года рождения в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия с его участием, а также иные следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлено падение зрителей во время циркового шоу.