Полину Гагарину заподозрили в новом романе с женатым танцором из ее команды

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 11 0

Супруга предполагаемого возлюбленного Полины Гагариной отреагировала на слухи об их романе

Полину Гагарину заподозрили в новом романе с женатым танцором из ее команды

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Певица не отстает от бывшего супруга Дмитрия Исхакова и устраивает личную жизнь. Правда, если верить слухам, другой блондинке ее выбор стоил семьи.

Певица Полина Гагарина увела из семьи танцора своей команды Станислава Микова — такой слух все активнее обсуждаются в Сети. У предполагаемого избранника артистки была супруга, тоже танцовщица, причем весьма успешная, а также «сыночек», амстафф по кличке Орландо. Но сегодня ни одного свидетельства о прошлой счастливой жизни в браке не осталось.

Вскоре после появления в Сети фото, на котором Гагарина и Михов гуляют за ручку, с его страницы исчезли вообще все публикации и признания в любви к жене. Супруга, ее зовут Оксана Стратулат, оставила в личном блоге только посты на профессиональную тему и кадры своих фотосессий. А еще попросила поклонников и друзей не задавать вопросов о расставании.

«Последнее, в чем я сейчас нуждаюсь — разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», — написала Оксана.

Стратулат участвовала в телевизионных проектах «Маска», «Аватар» и «Три аккорда», она также работает в балете группы «Руки Вверх», периодически выступает с другими звездами и снимается в клипах. Мужа она называла «лучший мэн в мире», Миков посвящал ей трогательные признания. В браке пара купила квартиру в Москве, своему питомцу завела страницу в соцсетях. Казалось, они созданы друг для друга.

В феврале Оксана опубликовала фото, на котором ее муж запечатлен в худи с портретом Гагариной и подписала: «Конкурент». Возможно, что шутка оказалась не просто шуткой. Шесть лет совместной работы с певицей, если опять же верить догадкам, переросли в роман.

Впрочем, поклонники Гагариной сплетням о союзе с танцором не рады. Даже не потому что «разлучница», а потому что с фотографом Дмитрием Ихаковым она уже разводилась из-за «неравного брака». Звезда гораздо успешнее и богаче очередного избранника, и рано или поздно это может стать проблемой, считают интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем упомянутый Исхаков забыл о болезненном разводе с Полиной Гагариной.

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