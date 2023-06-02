Бывший муж Гагариной вывел в свет новую возлюбленную

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Полина Долгова
Полина Долгова 52 0

Мужчина привел избранницу на званый ужин, а потом пара позировала перед камерами.

Бывший муж Гагариной вывел в свет новую возлюбленную

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Экс-супруг Полины Гагариной подтвердил слухи о том, что его связывают с актрисой Софьей Синицыной не только рабочие отношения, но и личная связь. Пару недель назад Дмитрий Исхаков принял участие в свадебной фотосессии в роли жениха актрисы, а накануне они впервые вместе вышли в свет.

Мужчина пришел с 28-летней возлюбленной на званый ужин. Синицына появилась на мероприятии в коротком белом платье, а Исхаков нарядился в одежду цвета хаки. Когда они пришли в зону для фотосъемки — не стали прятаться и согласились позировать вместе.

Парочка вновь начала играть с воображением подписчиков, публикуя явно не дружеские сторис, чем снова подогрела интерес публики.

Дмитрий Исхаков был избранником Полины Гагариной с 2012 года. В 2014 они поженились, в 2017 стали родителями. Однако идиллия закончилась летом 2021 года, пара распалась.

Прежде о Синицыной говорили только в рамках того, что она была в отношениях с Павлом Табаковым. В 2020 году она родила от него дочь Мию. Звезда рассказывала, что назвала дочь в честь аэропорта Майами (MIA).

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая Табакова выложила свадебное фото с экс-мужем Гагариной.

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