Власти Калужской области сообщили о падении беспилотника

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении беспилотника около деревни Стрелковка

Власти Калужской области сообщили о падении беспилотника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте инцидента работают специалисты.

Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

БПЛА был обнаружен около деревни Стрелковка. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. Пострадавших нет.

«Незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла», — сообщил Шапша.

Ранее, писал 5-tv.ru, 9 июня беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. По последним данным, пострадали три человека. После этого был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области
5:58
Власти Калужской области сообщили о падении беспилотника
5:41
Алека Болдуина заметили в Нью-Йорке с костылем после операции по замене сустава
5:20
Пожар в автосервисе в Москве ликвидирован
4:59
Спусковой крючок: как контрнаступление ВСУ определит будущее Украины в составе НАТО
4:41
Полину Гагарину заподозрили в новом романе с женатым танцором из ее команды

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов: «Работаем»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео