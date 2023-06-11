Власти Калужской области сообщили о падении беспилотника
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении беспилотника около деревни Стрелковка
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА
На месте инцидента работают специалисты.
Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
БПЛА был обнаружен около деревни Стрелковка. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. Пострадавших нет.
«Незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла», — сообщил Шапша.
Ранее, писал 5-tv.ru, 9 июня беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. По последним данным, пострадали три человека. После этого был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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