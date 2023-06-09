Очевидица рассказала о падении беспилотника в Воронеже: «Была дырка в доме»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 22 0

Очевидица Светлана рассказала о падении беспилотника в Воронеже

Фото, видео: Судаков Евгений /ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Девушка по имени Светлана описала БПЛА, из-за падения которого оказалось разрушено окно в жилом доме и введен режим ЧС.

Очевидица по имени Светлана рассказала, как беспилотник упал на жилой дом в центре Воронежа. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.

«Мы живем на Севастьяновском съезде — эта улица перпендикулярна пострадавшему дому. С утра выезжала из гаража на работу — было 10:02 утра. В момент закрытия ворот — у нас ворота с кнопки закрываются — что-то загудело. Свекровь у меня голову наверх подняла, и раздался жуткий такой „бзззз“ — как маленькие детские самолетики. Буквально секунд через 10-15 произошел взрыв. Затем черный столб дыма», — сообщила Светлана.

По словам очевидицы, она не сразу поняла, где все произошло. Сначала девушке показалось, что атаке подверглась детская площадка. Разбираться сразу не стала — вернулась домой и предупредила мужа об опасности. Уже потом вышла на улицу и увидела разрушенное окно в соседнем доме. А также вспомнила, каким был беспилотник.

«Видела самолетик серенький. На какой высоте — точно не могу сказать. Мне показалось, что это (БПЛА. — Прим. ред.) было метра полтора-два в длину. И размах крыльев — примерно такой же. Серого цвета. Направление было непосредственно в сторону дома», — добавила Светлана.

В заключение девушка добавила, что экстренные службы приехали на место происшествия довольно быстро — за 10-15 минут.

Беспилотник упал на жилой дом в центре Воронежа утром 9 июня. Три человека поранились из-за посыпавшихся осколков, но от госпитализации отказались. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как сообщал 5-tv.ru, в городе также ввели режим ЧС районного масштаба.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 июн
В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
9 июн
СК возбудил уголовное дело после падения беспилотника в Воронеже
9 июн
Гусев: в момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было
9 июн
Момент столкновения беспилотника с жилым домом в Воронеже попал на видео
9 июн
«Киевский режим продолжает атаки»: Песков о падении БПЛА в Воронеже
9 июн
Полет врезавшегося в дом в Воронеже беспилотника сняли на видео
9 июн
Жителям пострадавшего от падения БПЛА дома в Воронеже окажут помощь
9 июн
Губернатор Воронежской области прибыл на место падения БПЛА
9 июн
Два человека ранены после падения БПЛА в Воронеже
9 июн
Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе
+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

14:34
Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности
14:32
В сеть утекло видео с полностью голым Артемом Дзюбой
14:23
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
14:22
Верховный суд признал законным штраф ФАС в отношении Apple
14:20
«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире
14:15
Армия России нанесла групповой удар по складам боеприпасов и техники иностранного производства

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Пища богов: как приготовить вкусный и полезный стейк из свинины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео