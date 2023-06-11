Лолита об избраннике: «Зачем мне спать с пенсионером? Нужен мужчина моложе»

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Полина Долгова
Полина Долгова 88 0

Певица Лолита Милявская заявила, что предпочитает отношения с мужчинами помоложе

Лолита об избраннике: «Зачем мне спать с пенсионером? Нужен мужчина моложе»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Милявская объяснила, что ее интересуют молодые, но состоявшиеся.

В личной жизни Лолиты Милявской кипят настоящие страсти. Певица крутит романы и купается в лучах внимания со стороны противоположного пола. При этом замуж артистка пока что не собирается.

Не так давно Лолита разорвала отношения с бизнесменом, с которым встречалась несколько лет. Артистка не зацикливалась на расставании, а практически сразу познакомилась с новым кавалером.

«Мы расстались, но никакой драмы. С этим рассталась, значит, будет другой», — заявила Лолита в беседе с сайтом KP.RU.

Звезда отмечает, что самое главное, чтобы ей было хорошо. В первую очередь она думает о себе и любит себя.

«Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся», — говорит знаменитость.

За последние годы Лолита стала еще сильнее следить за собой, она находится в прекрасной форме. Ей удалость скинуть 20 килограммов.

Женщина полна сил и всегда поддерживает любой «движ». Несмотря на то, что в ноябре исполнительнице исполнится 60 лет.

«Я завязала с алкоголем, больше не пью», — признавалась звезда.

Певица за здоровый образ жизни, но не сидит на диетах и даже не занимается спортом. Избавиться от лишнего веса знаменитости помог хороший врач, который проводил для нее обследование.

Ранее Лолита Милявская в беседе с 5-tv.ru ответила, что для нее значит «движ».

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