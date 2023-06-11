Стас Пьеха записал видеообращение из реанимации: «До скорых встреч, я надеюсь»

Певца экстренно госпитализировали в ночь на 11 июня из-за проблем с сердцем.

Российский певец Стас Пьеха записал видеообращение к поклонникам из кардиореанимации Боткинской больницы и рассказал о самочувствии. Ролик он опубликовал в личном блоге.

«Всем доброго дня, мне очень много сейчас пишут, переживают. Это очень приятно, что я стольким людям хорошим небезразличен. Спасибо вам огромное!» — поблагодарил доброжелателей певец.

Стас Пьеха добавил, что ему сделали все анализы, «какие только можно было». Тщательное обследование не выявило никаких серьезных проблем со здоровьем.

«Что-то там по мелочам — какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо. И мне тоже не надо переживать. Давайте, пожалуйста, не будем переживать. Я очень вас благодарю за то, что пишут и передают мне все. Всех очень люблю и до скорых встреч, я надеюсь, что скоро все будет хорошо», — подытожил Стас Пьеха.

Источник ранее сообщил 5-tv.ru, что певца экстренно госпитализировали в Москве в ночь на 11 июня из-за болей в сердце. Артиста сразу же поместили в кардиореанимацию и назначили множество исследований.

Проблемы с сердцем Стас Пьеха и сам подтвердил в личном блоге, рассказав, что бригаде медиков скорой помощи не понравилась его кардиограмма.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии со Стасом Пьехой в автомобиле скорой помощи и реанимации. На одном из снимков он запечатлен с датчиками на груди.

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