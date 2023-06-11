Стас Пьеха записал видеообращение из реанимации: «До скорых встреч, я надеюсь»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 352 0

Стас Пьеха записал видео из реанимации и рассказал о своем состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Asya Chepurina; Instagram* / wolfieha; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певца экстренно госпитализировали в ночь на 11 июня из-за проблем с сердцем.

Российский певец Стас Пьеха записал видеообращение к поклонникам из кардиореанимации Боткинской больницы и рассказал о самочувствии. Ролик он опубликовал в личном блоге.

«Всем доброго дня, мне очень много сейчас пишут, переживают. Это очень приятно, что я стольким людям хорошим небезразличен. Спасибо вам огромное!» — поблагодарил доброжелателей певец.

Стас Пьеха добавил, что ему сделали все анализы, «какие только можно было». Тщательное обследование не выявило никаких серьезных проблем со здоровьем.

«Что-то там по мелочам — какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо. И мне тоже не надо переживать. Давайте, пожалуйста, не будем переживать. Я очень вас благодарю за то, что пишут и передают мне все. Всех очень люблю и до скорых встреч, я надеюсь, что скоро все будет хорошо», — подытожил Стас Пьеха.

Источник ранее сообщил 5-tv.ru, что певца экстренно госпитализировали в Москве в ночь на 11 июня из-за болей в сердце. Артиста сразу же поместили в кардиореанимацию и назначили множество исследований.

Проблемы с сердцем Стас Пьеха и сам подтвердил в личном блоге, рассказав, что бригаде медиков скорой помощи не понравилась его кардиограмма.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии со Стасом Пьехой в автомобиле скорой помощи и реанимации. На одном из снимков он запечатлен с датчиками на груди.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
«Не вашего ума дело» — Волочкова обиделась на слова фанатов об алкоголизме
15:10
Рогов сообщил о тяжелых боях на границе ДНР и Запорожской области
14:55
Минобороны: в зоне спецоперации уничтожены три танка Leopard
14:49
ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море
14:37
«Остается в силе»: почему конькобежцев из РФ не допустят до соревнований
14:28
«Плакать — неправильно»: почему Донцова не проронила ни слезинки из-за смерти мужа

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги
«Боялись спугнуть удачу»: Романоф и Лолита не сотрудничали несколько лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео