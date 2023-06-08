Песня SHAMAN «Встанем» получила Национальную премию интернет-контента

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Певец выложил песню в сеть 23 февраля 2022 года, а на следующий день композиция уже ушла в народ и стала хитом.

Песня SHAMAN «Встанем» получила Национальную премию интернет-контента

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Песня «Встанем» певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, удостоилась Национальной премии интернет-контента в номинации «Лучший музыкальный трек». Торжественная церемония прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Статуэтку представитель артиста получил из рук начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, который пожелал знаменитости дальнейших творческих успехов. Сам же SHAMAN продолжает трудиться — он находится в Чебоксарах, где проходит концерт.

Всего на церемонии отметили лауреатов в 20 номинациях. Так, лучшим сериалом стал «Нулевой пациент» режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина, лучшим Telegram-каналом стал «Readovka», «Лучшим журналистским проектом в интернете» — программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», «Дебютом года» — фильм блогера Стаса «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».

«Социальным интернет-триггером» стала песня SHAMAN «Я русский», статуэтку за «Международный успех» получили короткометражный фильм «Выход» и программа пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ», в номинации «Лучший блог» победило тревел-шоу о путешествии по РФ с Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят».

К слову, впервые Национальная премия интернет-контента состоялась в прошлом году в столице. Тогда победителями в различных номинациях стали военные корреспонденты, спецпроект «Истории волонтеров „Лиза Алерт“», фильм «Серебряные коньки», веб-сериал «Трудные подростки — 2» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN писал песню «Встанем».

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.46
0.21 87.17
0.22
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

1:12
Скорость течения Днепра выросла в десять раз после разрушения Каховской ГЭС
0:43
«Он имеет право»: как избежать измены со стороны мужчины
0:11
Песня SHAMAN «Встанем» получила Национальную премию интернет-контента
23:56
К чему приведет подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
23:25
Месси сообщил о переходе в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами»
23:05
Франция направит Украине гуманитарную помощь из-за разрушения Каховской ГЭС

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
«У американцев сдают нервы»: зачем США начали пугать мир инопланетными кораблями

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео