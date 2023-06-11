Экс-министра Шотландии задержали по делу о финансировании националистов

Первую женщину на посту главы шотландского правительства взяли под стражу и подвергли допросу.

Бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен задержали по делу о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (SNP). Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Уточняется, что 52-летняя женщина была задержана 11 июня, сейчас она взята под стражу, ее допрашивают шотландские детективы.

В апреле 2023 года задержали мужа Стерджен, бывшего исполнительнего директора SNP Питера Мюррелла. Позднее его отпустили без предъявления обвинений.

Само расследование началось в 2021 году из-за нецелевой траты 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных сторонниками SNP на кампанию за независимость Шотландии.

Стерджен известна как первая женщина на посту главы шотландского правительства, который она занимала с 2014 по 2023 год. В феврале она оставила должность без объяснения причин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президенту США Дональду Трампу грозит наказание в виде 400 лет заключения в американской тюрьме. Ему предъявлено обвинение по 37 пунктам, в их числе заговор с целью воспрепятствования правосудию и сокрытие особо секретных документов.