В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 июня 2023 года?

Понедельник будет максимально стараться оправдать репутацию «трудного дня». Дела будут идти ни шатко, ни валко. Пополам с мелкими форс-мажорами и другими проявлениями хаоса и неопределенности. Самое лучшее, что вы можете сделать в такой день, это не строить на него глобальные планы.

Совет дня: обязательно уделите в понедельник время разбору завалов прошлой и планированию будущей недели. Спокойно, вдумчиво и никуда не торопясь просмотрите свои планы и ожидания. Скорректируйте их, если необходимо.

Предостережение дня: понедельник не предназначен для риска в любом виде. Не устраивайте себе и другим экстремальных развлечений. Также будьте максимально аккуратны на дорогах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.