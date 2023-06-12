В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 15 0

Начало новой недели будет не самой благоприятной для каких-либо начинаний или решения важных задач. Так что не стоит строить глобальные планы — дела могут пойти не по расписанию.

В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 июня 2023 года?

Понедельник будет максимально стараться оправдать репутацию «трудного дня». Дела будут идти ни шатко, ни валко. Пополам с мелкими форс-мажорами и другими проявлениями хаоса и неопределенности. Самое лучшее, что вы можете сделать в такой день, это не строить на него глобальные планы.

Совет дня: обязательно уделите в понедельник время разбору завалов прошлой и планированию будущей недели. Спокойно, вдумчиво и никуда не торопясь просмотрите свои планы и ожидания. Скорректируйте их, если необходимо.

Предостережение дня: понедельник не предназначен для риска в любом виде. Не устраивайте себе и другим экстремальных развлечений. Также будьте максимально аккуратны на дорогах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

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