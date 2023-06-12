На Пхукете стремительно распространяется неизвестный вирус

Основными симптомами заболевания являются сильная диарея, спазмы желудка, рвота и субфебрильная температура.

На таиландском острове Пхукет 100 человек заболели неизвестным вирусом. Просторные чистые пляжи, экзотическая растительность и улыбки местных жителей делают это место излюбленным у российских туристов. Поэтому в риске оказалось большое количество наших соотечественников.

По данным портала Tourprom.ru, инфекция распространяется в трех разных районах острова. Министерство здравоохранения Таиланда инициировала открытие на Пхукете Центра экстренной помощи.

Основными симптомами заболевания являются: сильная диарея, спазмы желудка, рвота и субфебрильная температура. Предварительно сообщается, что вирус попал в воду для льда и в питьевую из-за сезона дождей. При этом пока неизвестно, о каком именно заболевании идет речь.

Туристов призывают тщательно мыть руки и избегать напитков со льдом.

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