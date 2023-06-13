Тахикардия и сахарный диабет: из-за чего может внезапно остановиться сердце

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Аделина Ким
Аделина Ким 10 0

Терапевт Маскин: внезапная остановка сердца чаще всего происходит происходит из-за желудочковых нарушений ритма

Тахикардия и сахарный диабет: из-за чего может внезапно остановиться сердце

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Очень часто случается, что сердечная смерть происходит у внешне здоровых людей, которые не замечают каких-либо серьезных симптомов.

В медицине принято называть внезапную остановку сердца (ВСС) летальным исходом, который вызван сердечными патологиями. Такому риску в основном подвержены люди, перенесшие остановку сердца, инфаркт миокарда, или же те, что страдают от сердечной недостаточности или внезапных кратковременных обмороков. Однако бывает и такое, что смерть наступает внезапно у человека, не замечавшего каких-либо проблем со здоровьем. Об этом изданию Газета.ру рассказал терапевт Максим Маскин.

Эксперт отмечает, что в 85% случаев ВСС происходит из-за желудочковых нарушений ритма. Тогда резко вырастает частота сердечных сокращений, миокард начинает сокращаться и все это может привести к остановке сердца.

«В меньшей степени к ВСС могут привести артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка или утолщение сердечной стенки, сахарный диабет, высокий уровень холестерина в крови. Также есть случаи ВСС у курильщиков и пациентов с избыточным весом», — отмечает врач.

Маскин также рассказал, что сердечная смерть может быть связана с пируэтной тахикардией. Она обычно никак не проявляет себя, хотя на ЭКГ можно диагностировать так называемый удлиненный интервал QT.

Иногда к внезапной остановке сердца приводят сильные удары в грудь. Например, во время драки или при занятиях спортом.

«Известно, что от одного до трех здоровых молодых спортсменов из 100 тысяч внезапно умирают во время тренировки. При этом внезапная сердечная смерть может наступить в любом возрасте, мужчины умирают от ВСС в два раза чаще женщин, а шансы спасти человека в такой ситуации невелики — счет идет на минуты», — добавил специалист.

Терапевт советует сходить на консультацию к кардиологу при внезапных обмороках, резком падении артериального давления и постоянном головокружении. Врач поможет оценить риск развития ВСС и даст рекомендации, как можно свести летальный исход к минимуму.

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