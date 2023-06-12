В ФРГ испугались остановки промышленности из-за прекращения транзита газа из РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Министр Хабек: отказ Москвы и Киева продлить договор по газу может остановить промышленность ФРГ

В ФРГ испугались остановки промышленности из-за прекращения транзита газа из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Берлин не имеет «надежного сценария» на случай остановки поставок российского газа через Украину в следующем году.

Германия будет вынуждена остановить производственные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не продлят по истечении срока его действия в конце 2024 года. Об этом заявил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек на Восточногерманском экономическом форуме, передает Welt.

Министр призвал политиков не повторять ошибок прошлого и предотвратить ущерб экономики, обеспечив нормальное энергоснабжение при отказе от российского газа. Сейчас «надежного сценария» для дальнейшего развития событий после прекращения транзита топлива у Германии нет, подчеркнул Хабек.

Он предупредил, что если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объемах, в которых он до сих пор идет через Украину, то Германия должна будет снизить свое производство или вообще свернуть его.

Политолог Антон Бредихин в комментарии 5-tv.ru ранее объяснил, что Украина всеми силами пытается сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию потому, что это нужно для обеспечения ресурсами ее европейских партнеров. В Киеве понимают, что если «трубы» не будет, то Украина и ее население на Западе станут никому не нужны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС планирует хранить газ на Украине и может для этого сильнее вмешаться в конфликт.

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