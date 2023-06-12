Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

Скончался победитель Олимпиады 1980 года по волейболу в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев. Ему было 70 лет. Об этом сообщил его сын Иван в социальной сети.

«До свидания, папа. Хорошего тебе пути, отдохни, если сможешь» — написал сын волейболиста.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выразила соболезнования родным, близким и воспитанникам Зайцева. В своем обращении организация перечислила многие достижения спортсмена. Они отметили, что он был очень добрым, открытым и отзывчивым человеком с большим сердцем.

«Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

Причина смерти и дата прощания не уточняются.

Помимо достижений в Олимпиаде 1980 года, в составе сборной СССР Зайцев взял серебро Олимпиады 1976 и 1988 годов. Дважды побеждал на чемпионатах мира (1978, 1982).

За свою игровую карьеру Зайцев выступал за ленинградский «Автомобилист», итальянские команды «Сполето», «Агридженто», «Читта-ди-Кастелло» и швейцарский «Лугано». В составе советского клуба спортсмен брал Кубок СССР в 1983 году. Также с «Автомобилистом» Зайцев дважды становился лучшим в Европе (1982, 1983).

В качестве тренера спортсмен возглавлял молодежную сборную России, «Динамо-Янтарь», «Кристалл» и другие команды.

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