Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

Фото: © РИА Новости / Валерий Лозовский

Читайте нас в: Дзен Новости

Скончался победитель Олимпиады 1980 года по волейболу в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев. Ему было 70 лет. Об этом сообщил его сын Иван в социальной сети.

«До свидания, папа. Хорошего тебе пути, отдохни, если сможешь» — написал сын волейболиста.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выразила соболезнования родным, близким и воспитанникам Зайцева. В своем обращении организация перечислила многие достижения спортсмена. Они отметили, что он был очень добрым, открытым и отзывчивым человеком с большим сердцем.

«Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

Причина смерти и дата прощания не уточняются.

Помимо достижений в Олимпиаде 1980 года, в составе сборной СССР Зайцев взял серебро Олимпиады 1976 и 1988 годов. Дважды побеждал на чемпионатах мира (1978, 1982).

За свою игровую карьеру Зайцев выступал за ленинградский «Автомобилист», итальянские команды «Сполето», «Агридженто», «Читта-ди-Кастелло» и швейцарский «Лугано». В составе советского клуба спортсмен брал Кубок СССР в 1983 году. Также с «Автомобилистом» Зайцев дважды становился лучшим в Европе (1982, 1983).

В качестве тренера спортсмен возглавлял молодежную сборную России, «Динамо-Янтарь», «Кристалл» и другие команды.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна вероятная причина смерти Сильвио Берлускони.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

23:15
Два танкера столкнулись на реке Лена — видео
23:01
Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев
22:48
Хакеры взломали эфиры нескольких радиостанций на Кубани
22:34
Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди
22:19
США тайно разместили ядерные боеголовки в пяти странах Европы
22:05
Дочь Александра Серова крестила сына Макара

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
У каждого свое число таланта: как по дате рождения понять предназначение ребенка
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео