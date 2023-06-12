Стала известна вероятная причина смерти Сильвио Берлускони

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Рита Миронова
Рита Миронова 158 0

La Repubblica: причиной смерти Берлускони мог стать миеломоноцитарный лейкоз

Стала известна вероятная причина смерти Сильвио Берлускони

Фото: www.globallookpress.com / k55

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Сильвио Берлускони мог скончаться из-за миеломоноцитарного лейкоза. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Если верить статье, экс-премьер Италии страдал от проблем со здоровьем в последнее время. Источник газеты сообщил, что показатели Берлускони не фиксировали никаких улучшений с момента его госпитализации, после чего ситуация стала критической.

9 июня политика доставили в больницу с низким уровнем кислорода в крови. Перед этим Берлускони уже проходил лечение в больнице весной.

В апреле экс-премьера Италии госпитализировали из-за жалоб на боли. Политик сам обратился к врачам за помощью, и те увезли его в больницу, чтобы отследить изменения в его состоянии.

Уже тогда в прессе появилась информация, что Сильвио Берлускони страдает заболеванием крови, из-за которого так часто попадает в больницу.

В 2016 году политик перенес операцию на органе, а в 2021 пережил коронавирус. В том же году после неудачного падения он лег в больницу на полное обследование, а в начале 2022 Берлускони госпитализировали с тяжелой инфекцией мочевыводящих путей. В 2023 году сердце политика остановилось.

Ранее 5-tv.ru писал, где и когда пройдет прощаение с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

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