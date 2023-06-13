Боевики ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard 2

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard

Боевики ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Националисты продолжают нести колоссальные потери личного состава и военной техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились половины переданных им Финляндией танков Leopard 2. Всего страна поставила киевскому режиму шесть таких боевых машин, пишет издание Helsingin Sanomat.

К такому выводу обозреватель газеты пришел после появившихся в Сети кадров с уничтоженной российской армией военной техникой боевиков ВСУ. Финляндия передавала Украине танки, оснащенные противоминным тралом. Именно их и увидели на видео, но уже в нерабочем состоянии.

«Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2

К слову, и сами украинские боевики признавались, что значимыми достижениями в боях похвастаться не могут. Помимо танков Leopard 2 они лишились большей части американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. В распоряжении мотопехотного подразделения были девять таких, шесть из них были разбиты, две повреждены и только одна осталась цела.

Накануне стало известно, что российские бойцы уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео уничтожения дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Приазовье».

Тема:
Спецоперация
13 июн
Макрон предположил, сколько будет длиться наступление ВСУ
12 июн
Путин посетил госпиталь имени Вишневского Минобороны и наградил участников СВО
12 июн
«Мы — публичные люди»: Спиваковский призвал уехавших артистов ответить за свои слова
12 июн
Под давлением Запада: зачем Зеленский объявил о начале контрнаступлении ВСУ
12 июн
Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову
12 июн
«Идут в бой»: ВС РФ начали контратаку в районе Времевского выступа
12 июн
«Он ждет»: Боррель объяснил, как связаны выборы в США с переговорами по Украине
12 июн
«Мы готовимся»: в ЕС открыто заявили, что собираются затягивать конфликт Москвы и Киева
12 июн
В результате обстрела ВСУ в Донецке погибла женщина
12 июн
ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

2:37
Тахикардия и сахарный диабет: из-за чего может внезапно остановиться сердце
2:17
Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах: «Предатели, они ведь не меняются»
1:58
Встретил добросердечных людей: на Алтае спасли раненого двухмесячного медвежонка
1:38
«Один в один»: Кристина Асмус сравнила нового избранника с Харламовым
1:19
Боевики ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard 2
1:00
Поступай правильно: сроки подачи документов в вузы 2023

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
У каждого свое число таланта: как по дате рождения понять предназначение ребенка
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео