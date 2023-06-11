Боевики ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley при наступлении
AFP: украинские солдаты заявили об утрате большей части Bradley при наступлении
Фото: www.globallookpress.com / Pfc. Zachary Bouvier
Националисты признали, что не могут похвастаться значимыми достижениями в боях.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления лишились большей части американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом украинские боевики рассказали французскому агентству AFP.
Отмечается, что в распоряжении мотопехотного подразделения были девять БМП, шесть из них разбиты, две повреждены и только одна осталась цела. Солдаты коротко, но ясно прокомментировали свои успехи на поле боя — на вопрос, удалось ли взять под контроль какую-либо территорию, один из боевиков жестом показал, что о значимых достижениях не может идти речи.
«Группа украинских солдат… заявили.., что они потеряли большую часть Bradley», — сказано в материале агентства.
Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ
Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако на днях президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия. 9 июня российский лидер Владимир Путин заявил о начале наступления и подчеркнул, что военные власти страны держат ситуацию под контролем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ регулярно жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику, предоставленную НАТО.
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