Националисты признали, что не могут похвастаться значимыми достижениями в боях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления лишились большей части американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом украинские боевики рассказали французскому агентству AFP.

Отмечается, что в распоряжении мотопехотного подразделения были девять БМП, шесть из них разбиты, две повреждены и только одна осталась цела. Солдаты коротко, но ясно прокомментировали свои успехи на поле боя — на вопрос, удалось ли взять под контроль какую-либо территорию, один из боевиков жестом показал, что о значимых достижениях не может идти речи.

«Группа украинских солдат… заявили.., что они потеряли большую часть Bradley», — сказано в материале агентства.

Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ

Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако на днях президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия. 9 июня российский лидер Владимир Путин заявил о начале наступления и подчеркнул, что военные власти страны держат ситуацию под контролем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ регулярно жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику, предоставленную НАТО.