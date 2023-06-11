Боевики ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley при наступлении

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

AFP: украинские солдаты заявили об утрате большей части Bradley при наступлении

Боевики ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley при наступлении

Фото: www.globallookpress.com / Pfc. Zachary Bouvier

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Националисты признали, что не могут похвастаться значимыми достижениями в боях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления лишились большей части американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом украинские боевики рассказали французскому агентству AFP.

Отмечается, что в распоряжении мотопехотного подразделения были девять БМП, шесть из них разбиты, две повреждены и только одна осталась цела. Солдаты коротко, но ясно прокомментировали свои успехи на поле боя — на вопрос, удалось ли взять под контроль какую-либо территорию, один из боевиков жестом показал, что о значимых достижениях не может идти речи.

«Группа украинских солдат… заявили.., что они потеряли большую часть Bradley», — сказано в материале агентства.

Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ

Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако на днях президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия. 9 июня российский лидер Владимир Путин заявил о начале наступления и подчеркнул, что военные власти страны держат ситуацию под контролем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ регулярно жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику, предоставленную НАТО.

Тема:
Спецоперация
12 июн
Пулитцеровский лауреат Херш: Большинство людей в мире поддерживают спецоперацию РФ
11 июн
Боевики ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова
11 июн
Освобожденные из украинского плена российские военные прилетели в Москву
11 июн
Командир отряда «Шторм Z» рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области
11 июн
Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО
11 июн
Безуспешные попытки: в Минобороны рассказали о ходе контрнаступления ВСУ
11 июн
Минус Stormer и Paladin: ВСУ снова понесли большие потери в западной технике
11 июн
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского Су-25 в Херсонской области
11 июн
Рогов сообщил о тяжелых боях на границе ДНР и Запорожской области
11 июн
Минобороны: в зоне спецоперации уничтожены три танка Leopard
+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:33
Пулитцеровский лауреат Херш: Большинство людей в мире поддерживают спецоперацию РФ
0:18
«Ты самый лучший»: Седокова помирилась с Тиммой после публичного скандала
0:03
Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку после прорыва Каховской ГЭС
23:47
Боевики ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley при наступлении
23:33
Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
23:19
Боевики ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Лолита не против записать совместный трек с Инстасамкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео