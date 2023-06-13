Встретил добросердечных людей: на Алтае спасли раненого двухмесячного медвежонка

Если бы инспекторы по охотничьему надзору не помогли малышу, скорее всего, животное бы погибло.

В Алтайском крае был спасен от неминуемой смерти двухмесячный медвежонок. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Животное нашли инспекторы по охотничьему надзору. После его осмотра выяснилось, малыш повредил лапу и не мог самостоятельно передвигаться. Его родителей поблизости не оказалось. Единственной надеждой выжить было изъятие его из природы и лечение.

«Росприроднадзор оперативно подключился к спасению малыша, несмотря на то, что зверь не краснокнижный. Медвежонка передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным. К счастью, травма несерьезная. Но без помощи людей мишка выжить не сможет, пока не подрастет», — рассказала Радионова.

В итоге ведомство обратилось в Алтайский государственный заповедник. Там медвежонка ждет реабилитация. А как малыш поправится и подрастет, его вернут в его естественную среду обитания.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео, как в Иркутской области спасали истощенного медвежонка.