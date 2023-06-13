Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 243 0

Исполнительница русского народного R'n'B обожает вкусную и сытную еду. Но умеет ли она обращаться с духовкой?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала корреспонденту 5-tv.ru о своих кулинарных способностях. По словам знаменитости, она умеет вкусно готовить, но делает это крайне редко.

«Когда есть совсем нечего, могу яичницу сделать, яйца сварить. Если бы сейчас готовила, то это была бы жареная картошка, которую я не ем уже как два месяца, и жареные яйца», — сказала артистка на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ», который проходил на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо».

Она также поведала и о предпочтениях в еде. Так, больше всего Бьянка любит блюда азиатской кухни.

«Я обожаю пробовать что-то новое, особенно мне нравится азиатская еда. Нравится острое. Люблю рыбу, морепродукты: крабы, осьминоги, креветки», — добавила она.

Однако, наверняка, сейчас Бьянка позабыла о любимой еде. Ведь она занялась своей фигурой и здоровьем. Еще в прошлом году многие отметили, что артистка сильно поправилась. Набор веса она объяснила гормональным сбоем. Теперь она взялась за себя, стала питаться с помощью специальной методики и уже избавилась от шести килограммов. Цель — сбросить 20.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бьянка любит отдыхать.

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