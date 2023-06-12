Бьянка матом ответила на вопрос о своем любимом отдыхе в одиночестве

В конце прошлого года поклонники королевы R'n'B и хип-хопа заметили, что она сильно поправилась. На критику певица реагирует резко.

Российская певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала, что очень любит отдыхать одна — для этого она остается дома и включает какой-нибудь фильм. Об этом артистка сообщила корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ», который проходил на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо».

«Я очень люблю спокойный отдых: спа-салоны, релакс, всякие криосауны — все самое лучшее, самое дорогое, самое новое. И я еще очень люблю свой дом, я люблю сидеть дома, есть креветки и смотреть фильмы одна. Чтобы мне никто не **** (сношал. — Прим. ред.) мозг», — призналась королева R'n'B и хип-хопа.

Бьянка добавила, что не ограничивается лишь пассивным отдыхом. Также она любит прогулки на велосипеде и спортивные тренировки.

«К сожалению, в связи с моей травмой спины мне пока что нельзя заниматься полноценным спортом. Но я занимаюсь облегченным вариантом с микротоками, которые стимулируют внутренние мышцы, и поэтому и спине легче, и все равно движение», — подытожила певица.

В конце прошлого года поклонники Бьянки заметили, что она сильно поправилась. В декабре артистка подтвердила опасения подписчиков, объяснив резкий набор веса гормональным сбоем.

Сейчас певица старается привести себя в форму с помощью специальной методики. Цель знаменитости — избавиться от 20 лишних килограммов. И ей уже удалось похудеть на шесть.

На критику из-за лишнего веса Бьянка реагирует остро. Ранее 5-tv.ru сообщал, что она обматерила пытающихся ее высмеивать.