В стране недовольны тем, что с начала спецоперации заморозили российские активы на значительно меньшую сумму, нежели другие страны Евросоюза.

Банки в Нидерландах столкнулись с проблемой заморозки российских активов по причине неправильного написания фамилий. Об этом рассказал телеканал NOS, сославшись на результаты расследования Центрального банка страны.

Так, Центробанк проверил 31 финансовое учреждение и пришел к выводу, что разное написание фамилий на разных языках создало большую путаницу. Заблокировать счета россиян и компаний, попавших в санкционные списки, оказалось невозможным из-за ошибок в написании их персональных данных.

С начала спецоперации в Нидерландах заморожено активов на чуть более 644 миллионов евро.

«Мы добились нулевого прогресса в прошлом году», — возмутился голландский адвокат в эфире телеканала.

Возмущения связаны с тем, что другие страны Евросоюза в общей сложности заморозили в общей сложности более 200 миллиардов евро активов Центробанка РФ, а также более 24 миллиардов евро частных средств россиян. По мнению МИД и Министерства финансов Нидерландов, заморозка российских активов тормозится из-за снижения взаимозависимости между российской и европейской экономикой, а также из-за появления в санкционных списках имен, не имеющих больших активов.

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