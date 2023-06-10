Как Россия пережила полгода нефтяных санкций — мнения экспертов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 7 0

Экономист Юшков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не сработало

Как Россия пережила полгода нефтяных санкций — мнения экспертов

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Страны Запада введи ограничение стоимости баррели, Евросоюз полностью запретил импорт российского топлива морем.

Нефтяные санкции действительно изменили систему экспорта России, однако не обрушили ее экономику. Если говорить о влиянии, негативный осадок остался от общего состояния энергетического рынка, а не отдельные ограничения в виде потолка цен или запрета Евросоюза (ЕС) на импорт российского топлива. Такое мнение экспертов индустрии опубликовало издание EADaily. Западные специалисты продолжают споры о результативности и возможном усилении сдерживающих мер.

ЕС отказался от нефтепродуктов РФ, а также совместно со странами «Большой семерки» ввел потолок цены на сырье из России для третьих стран 5 декабря 2022 года. Запад хотел лишить Москву дохода и сохранить поставки, но получил отказ от сотрудничества для всех поддерживающих санкционный режим. Сработали или не сработали санкции, споры на Западе не утихают до сих пор. Эксперты полагают, что санкции внесли серьезные изменения в экспорт России, но негативно на доходы больше влияет ситуация на нефтяном рынке.

«Перед Россией должна была висеть эдакая морковка в виде международного флота по перевозке нефти. То есть если Россия не хочет продавать нефть по цене ниже 60 долларов, то она не сможет и перевозить ее. Так это не сработало», — отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Как реакция на ограничение выделилась часть флота, которая перевозит только подсанкционную нефть России, Венесуэлы и Ирана, не обращая внимания на стоимость барреля. Юшков подчеркнул, что рентабельность топлива из РФ снизилась, но при этом сбываются все объемы производства. Российскаыя нефть, по его словам не привязана к «потолку», но меняется в зависимости от мировых цен.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в свою очередь заявил, что нынешняя ситуация одинаково невыгодна и для отечественных, и для зарубежных производителей. Он полагает, что период низких цен приведет к снижению добычи, и года через два на рынках углеводородов образуется внушительный дефицит.

На Западе потолком цен недовольны. Так, анализ финского независимого аналитического центра «Центр исследований энергетики и чистого воздуха» (CREA) показал, что доходы России от экспорта нефти восстановились за два месяца, и вскоре ограничительные меры станут попросту бессмысленными. Поэтому финны требуют еще больших рамок — не 60, а 30 долларов за баррель. При этом не берут в расчет, что 75% российской нефти перевозится незападными судовладельцами, а мировой рынок уже в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резкой реакции властей Саудовской Аравии на угрозы Вашингтона — президент США Джо Байдена предупредил о последствиях решения по сокращению добычи нефти.

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