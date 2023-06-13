В Британии вспыхнул пожар на заводе по производству пластмасс

Масштабный пожар вспыхнул в одном из британских городов. На заводе по производству пластмасс раздались мощные взрывы, после чего пламя охватило несколько секторов здания. В небо поднялись черные густые клубы дыма.

На место инцидента прибыли десятки пожарных расчетов из четырех районов. Из-за большого скопления дыма власти призвали жителей закрыть все окна и двери, и по возможности не выходить на улицу. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.