Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра
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Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра. По информации спасателей, шлейф от исполина распространился на расстояние более пяти километров в южном направлении. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы жизни населения нет.
Тем не менее для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность и может извергаться. Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана более тысячи метров. Активизироваться он начал в середине ноября 2016 года.
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