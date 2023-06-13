Экологическая катастрофа на реке Лена: названа причина столкновения теплоходов

Из-за происшествия в акваторию реки вылилось от 60 до 90 тонн топлива.

В Киренском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Лена. Инцидент произошел из-за столкновения двух танкеров. Сегодня губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале назвал предварительную причину произошедшего, подводя итоги совещания по предупреждению экологической катастрофы.

В ходе встречи Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев уточнил, что ЧП случилось из-за нарушений правил судовождения. Медицинское освидетельствование показало, что в момент управления судном капитан находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому теплоходом управлял его неопытный помощник.

На масштаб катастрофы также повлияло то, что собственник теплохода «Ерофей Хабаров» поздно среагировал на столкновение. О происшествии он сообщил с опозданием в один час.

Сейчас образовавшаяся утечка бензина устранена. По предварительным данным, в акваторию реки Лена попало от 60 до 90 тонн топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС введен после столкновения танкеров на реке Лена