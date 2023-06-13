В Минеральных водах сотрудники ФСБ задержали еще одного члена банды Басаева и Хаттаба

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

Мужчина под руководством террористов участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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ФСБ России задержала еще одного члена бандформирований террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчину задержали в Минеральных водах, прямо в аэропорту.

Сотрудники ФСБ смогли доказать его причастность к преступлениям 1999 года. Речь идет о расследовании уголовного дела по факту вооруженного столкновения на территории Чечни, когда банда террористов под руководством Басаева и Хаттаба вторглась в Дагестан.

Следователи установили, что задержанный мужчина вступил в банду террористов и принимал «активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений». При этом у преступника было оружие и гранаты, которыми он пользовался во время вооруженного мятежа.

Кроме того, в результате обстрела, в котором участвовал и подозреваемый, погибли 33 российских военнослужащих, которые обеспечивали безопасность на территории Дагестана.

На данный момент все еще идет розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержаны еще трое членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников.

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