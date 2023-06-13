Украинского блогера Ивангая проверят на националистические высказывания

Украинского блогера Ивангая (Иван Рудской — настоящее имя), записывавшего видео с заявлениями против специальной военной операции, проверят на националистические высказывания. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Так, соответствующее заявление поступило в МВД по Северо-Восточному округу Москвы.

Немногим ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также заявляла, что планирует обратиться в правоохранительные органы после жалоб россиян на рекламу онлайн-казино в YouTube-канале Ивангая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Диана Арбенина не собирается покидать Россию.

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