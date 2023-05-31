Диана Арбенина отреагировала на слухи о своем отъезде из России

Певица Диана Арбенина не собирается покидать Россию. Об этом она заявила в беседе с ТАСС, комментируя появившиеся слухи.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой», — сказала артистка.

Она призвала журналистов не распространять недостоверную информацию и жестко обратилась к авторам Telegram-каналов, которые публикуют о ней фейки. По словам Арбениной, в погоне за кликабельностью они «пытаются дурить народ».

«Хватит нагнетать в погоне за хайпом и заголовками. Если вы называете себя СМИ, будьте ими», — подчеркнула певица.

Своих верных поклонников Арбенина призвала верить только ее прямой речи и опираться на факты.

В последние месяцы концерты группы «Ночные снайперы» отменились в нескольких городах. На фоне этого начали распространяться слухи о том, что причина в отъезде Арбениной из РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, как Арбенина простилась с умершей Пальцевой — директором группы «Ночные снайперы».