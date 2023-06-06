Минюст РФ счел проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 30 0

Налоговые сборы и отчисления не могут быть произвольными.

Минюст РФ счел проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Законопроект Минфина о налоге на сверхприбыль прошлых лет windfall tax был одобрен правкомиссией. Однако в Минюсте считают, что положения законопроекта противоречат статье 57 Конституции о том, что законы о новых налогах не имеют обратной силы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности.

В отзыве ведомства сказано, что обложение налогом сверхприбыли прошлых лет не соответствует статье 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новую систему налогообложения, обратной силы не имеют.

«Налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 конституции», — сказано в материале.

От налоговых выплат освободят пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). А также IT-сектор, медицинские и образовательные компании, оборонные предприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минюста заявил о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции РФ.

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