Отсутствие общения и расслабленность: почему из отношений уходит близость

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Аделина Ким
Аделина Ким Эксклюзив 2 167 0

Психолог Погребинская: близость в отношениях помогут вернуть разговоры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

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Чтобы «украсить» отношения, эксперт советует заниматься тем, что вам нравится.

Любовь — это сложное чувство, и часто бывает так, что в начале отношений партнеры ощущают яркие эмоции, которые со временем стихают. Психолог, энергопрактик Юлия Погребинская рассказала 5-tv.ru, как вернуть прежние чувства и не допустить их дальнейшего разрушения.

Отсутствие общих интересов и ценностей

На старте отношений у людей есть множество точек пересечения и общих тем для разговоров, которые их сближают. С течением времени человек меняется, он проходит трансформирующие этапы и можно сказать, что мы становимся другими.

Для того, чтобы два человека снова объединились, необходимо постоянно искать общие интересы и точки соприкосновения. С этой целью необходимы разговоры на общие темы, беседы по душам, а также общие контексты, в которых обоим партнерам будет интересно.

Расслабленность, которая возникает на этапе стабильности в отношениях

На начальных этапах мы стараемся быть интересными партнеру, а потом мы постепенно расслабляемся и наши старания сходят на «нет». Необходимо оставаться интересными друг для друга, заботиться и благодарить даже за мелочи. И вот эта забота, как и желание быть интересным, являются залогом длительных и качественных отношений.

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То есть, когда влюбленные остаются только в одной роли друг для друга. Если пара множество времени проводит с детьми и полностью игнорирует необходимость быть друг с другом, проводить время за свиданиями и путешествиями, это неизбежно повлияет на близость.

Перекладывание ответственности за отношения на партнера

Вместо того, чтобы сделать что-то важное, о чем мы мечтаем, мы ждем этого от партнера, который, как правило, не может этого исполнить, ведь его основные задачи связаны с тем, что он делает хорошо.

А то, что мы от него ждем, возможно, мы уже хорошо сделаем сами. Нужно дать партнеру делать то, что он любит, и самим заняться тем, что мы желаем, чтобы украсить отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родители винят психологов в напряженных отношениях со взрослыми детьми.

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