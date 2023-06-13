Юань или «крипта»? Делягин оценил надежность альтернативных доллару и евро валют

Мировому господству американской валюты постепенно приходит конец. В чем выгоднее всего будет хранить сбережения после окончательного падения «бакса»?

Надежной альтернативой слабеющим доллару и евро в качестве объекта хранения сбережений в перспективе может быть только золото. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал кандидат экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин.

Он отметил, что китайский юань, который многие рассматривают как основного конкурента американского доллара, действительно будет все больше распространяться в мире. Однако это же в дальнейшем приведет к его ослабеванию.

«Расширение юаня обеспечит возможности для его эмиссии (наращивания денежной массы — Прим. ред.). То есть китайцы будут зарабатывать на эмиссии юаня, как американцы когда-то зарабатывали на эмиссии доллара. Но поскольку им нужно поддерживать свою экспортную промышленность, а это подразумевает ослабление курса валюты, юань потихоньку будет слабеть», — пояснил эксперт.

Криптовалюты, по мнению Делягина, останутся не более чем средством для финансовых спекуляций, нарушения закона, обхода санкций, неуплаты налогов и подобных махинаций.

«Умные контракты не получат широкого распространения просто потому, что они ограничивают коррупцию, а в кризис 2008 года, когда политиканы всего мира обнаружили, что традиционных денег не хватает, они стали критически зависимы от организованной преступности, в том числе глобальной. Поэтому умные контракты — это хорошо, но как писал Фазиль Искандер, не для нашего клиента. Это не касается России, это касается в первую очередь Запада», — отметил Делягин.

Несмотря на относительно недавний всплеск интереса к английскому фунту стерлингов и швейцарскому франку, эти валюты не обладают ликвидностью доллара и просто неудобны в обращении, продолжил экономист.

«Ни фунт стерлингов, ни франк не обладают широкой ликвидностью, как доллар. То есть, если доллар вы можете поменять, так сказать, в любой подворотне, то чтобы поменять фунт или франк, вам придется сильно побегать», — пояснил Делягин.

Подытоживая, он отметил, что американский доллар остается самой надежной валютой, однако это продлится недолго. В стратегической перспективе альтернативой ему может стать только «физическое золото».

«Да, с пониманием, что 20% у вас отнимут в силу монополизма российских банков, да, с пониманием того, что монетарное золото в отличие от пачки долларов спрятать крайне затруднительно, соответственно, возникает риск криминала. Но я думаю, что до начала осени можно „побыть“ и в рублях», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о рисках вложений в американский доллар, которые озвучил Михаил Делягин.

Полное интервью с Михаилом Делягиным смотрите на сайте 5-tv.ru на этой неделе.