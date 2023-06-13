«Это тупик»: экономист Делягин предупредил о рисках вложений в доллар США

Эксперт раскрыл наиболее опасные периоды для американской валюты.

Что сейчас происходит с долларом и насколько опасно в него вкладываться. Ответами на эти вопросы поделился депутат Государственной думы Федерального собрания России VIII созыва, заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике и кандидат экономических наук Михаил Делягин в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной.

По его словам, американская валюта несколько стабилизировалась за последнее время. По крайней мере в настоящий момент отсутствует риск дефолта.

«Америка сейчас находится в патовой ситуации. С одной стороны, они избежали срыва в глобальную депрессию еще в 2001 году и продолжают избегать за счет того, что разными методами обеспечивают безудержную эмиссию доллара», — отметил специалист.

Доллар использовался на рынках, где инфляция — это хорошо: фондовом и рынке недвижимости. Обесценивание доллара на фондовом рынке означает рост котировок акций, на рынке недвижимости — удорожание недвижимости, рост залоговой массы и активизацию кредитования.

«Это была формула американского выживания с рецессии 2000–2001 годов и до нашего времени. В конце прошлого года стало понятно, что доллар стал выливаться на потребительский рынок в неконтролируемых масштабах. Это привело к росту инфляции, что означает снижение уровня жизни людей и рост недовольства», — уверен специалист.

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Проблема возникала при попытке ограничить эмиссию доллара. Как заметил эксперт, американская экономика стоит на том, что деньги не стоят ничего. Когда правительство Штатов стало ужесточать финансовую политику с инфляцией и перспективами стало получше, но начали сыпаться банки.

«Нужно эмитировать доллар все больше и больше, чтобы стимулировать экономику. И доллар нужно укреплять, и ужесточать финансовую политику для того, чтобы не произошло политического обрушения системы. Это тупик, из которого выйти не удастся. Скорее всего, его пик придется на период после переизбрания Байдена», — уверен Делягин.

Эксперт заключил, что люди, которые вкладываются в доллар до осени 2023 года, могут чувствовать себя хорошо и спокойно. А, учитывая динамику нашей экономики, они и вовсе получили передышку до конца этого года, а то и до следующего лета.

Ранее 5-tv.ru делился мнением депутата Делягина о том, что изменится в мировой и российской экономике после ПМЭФ — 2023.

Полное интервью с Михаилом Делягиным смотрите на сайте 5-tv.ru на этой неделе.