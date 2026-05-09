На Параде Победы показали работу российских военных в зоне СВО

На Параде Победы на Красной площади показали кадры работы российских военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Видео продемонстрировали на экране во время трансляции торжественного мероприятия.

Зрителям представили работу военных всех видов и родов войск. Речь идет как о бойцах, находящихся в зоне специальной военной операции, так и о военнослужащих, которые несут боевое дежурство и боевую службу.

В трансляцию также вошли кадры с расчетами на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, а также с кораблей Военно-морского флота.

Военнослужащие в своих видеообращениях поздравили с великим для страны праздником и почтили память ветеранов Великой Отечественной войны.

На Красной площади в Москве официально стартовал парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие сохраняет масштаб, символическое значение и особую роль для всей России.

Несмотря на изменения в формате, парад остается одним из главных событий 9 Мая.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин ответил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма.

