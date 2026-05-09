В мире нет ни одного народа, который чтил бы память о Победе так же, как российский.
Фото: Красильников Станислав/ТАСС
Фицо: в странах ЕС не уважают память о Второй мировой войне
В странах Евросоюза извращают историю и не уважают память о Второй мировой войне. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с РИА Новости по приезду в Москву.
«Я считаю, что в мире нет больше народа (кроме российского — Прим. ред.), который бы так переживал и настолько чувствовал то, что произошло в 1941–1945 годах», — сказал политик.
Фицо пожелал России и впредь сохранять почтительное отношение к памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Также словацкий премьер отметил, что уже 22 июня состоится 85-я годовщина нападения Германии на СССР — по его словам, это еще один повод, чтобы напомнить о событиях военных лет.
Фицо прибыл в Россию на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 мая. У него также запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой премьер-министр намерен обсудить пути прекращения конфликта на Украине.
