В параде в честь Дня Победы приняли участие бойцы Корейской народной армии

Сергей Добровинский
Ранее военные из КНДР помогли освободить Курскую область от вторжения Вооруженных сил Украины.

В параде, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне участвуют военнослужащие Корейской народной армии. Кадры публикует 5-tv.ru.

Ранее военные из КНДР принимали участие в освобождении Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины, многие из них погибли, защищая русскую землю от боевиков Киева.

Также в торжественном марше принимают участие бойцы специальной военной операции (СВО) и курсанты высших военных учебных заведений Вооруженных сил России.

Парад на Красной площади начался с выноса государственного флага РФ и Знамени Победы. Министр обороны России Андрей Белоусов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о готовности к параду, затем прошла минута молчания в память о погибших бойцах Красной Армии.

Путин также отметил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян, и подчеркнул, что Россия всегда будет помнить подвиг советского народа, подчеркнул президент.

