Путин: победа всегда была и будет за нами

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 275 0

Несмотря на развитие технологий и способов ведения боя, судьбу страны всегда будут вершить ее граждане.

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Победа всегда была и будет за нами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе речи на параде Победы в Москве.

Несмотря на развитие технологий и способов ведения боя, судьбу страны всегда будут вершить люди — народ России.

«Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» — сказал российский лидер

Путин отметил, что главная составляющая успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша страна очень сплочена и способна выдержать любые испытания, ведь у нас — общая цель.

«Слава народу победителю, слава ветеранам, слава вооруженным силам России. С праздником вас, с Днем Победы! Ура!» — добавил Путин.

В этом году Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался в 10:00 по московскому времени. В нем приняли участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России.

В связи с оперативной обстановкой воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Не будет и демонстрации военной техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
9 мая
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
9 мая
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
9 мая
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
9 мая
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
9 мая
Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер
9 мая
«Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
9 мая
«Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях
9 мая
Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО
9 мая
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:08
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
12:06
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
12:05
Путин: Россия создает современные вооружения с учетом боевого опыта
12:03
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
11:56
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
11:45
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное

Сейчас читают

Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео