Путин назвал место отбывания наказания виновного в сожжении Корана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Путин: виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Alexey Maishev; 5-tv.ru

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Житель Волгограда в мае публично сжег священную книгу мусульман по указанию СБУ.

Житель Волгограда Никита Журавель, виновный в сожжении Корана, будет отбывать наказание в мусульманском регионе России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, поручили расследовать Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», — сказал глава государства.

Инцидент с сожжением священной книги мусульман произошел 4 мая возле Соборной мечети Волгограда. Подозреваемый в совершении преступления местный житель на допросе сознался в содеянном и заявил, что действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в десять тысяч рублей. Свои действия злоумышленник снимал на камеру, чтобы затем передать видеосвидетельство сотруднику СБУ.

Волгоградский суд 22 мая арестовал Журавеля, избрав для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Руководство Следственного комитета передало дело для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к провокации с сожжением Корана в Волгограде причастны американские спецслужбы.

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