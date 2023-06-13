«Поделят на ноль»: в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского

Число сторонников поддержки Украины среди ее западных соседей начало таять.

В Восточной Европе формируется коалиция государств против главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы — Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По словам политика, у Зеленского появляется очень много противников в Восточной Европе. Все больше стран региона сопротивляются поддержке Украины в конфликте с Россией, и ситуация со временем ухудшается. Соскин считает, что к последовательно выступающей против помощи Киеву Венгрии в ближайшем будущем присоединится Словакия.

«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», — заключил экс-советник Кучмы.

Ранее сообщалось, что диалог министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто завершился скандалом. Причиной стало недовольство Бербок отказом Сийярто одобрить решение о дополнительной помощи Украине от Евросоюза.

Известно, что Будапешт постоянно призывает страны ЕС остановить передачу оружия киевскому режиму. Венгрия всячески выступает за прекращение огня и настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной. По мнению Сийярто, регулярные поставки с оружием для Киева только усугубляют ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист-расследователь Сеймур Херш назвал несколько стран во главе с Польшей, которые тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского к завершению конфликта.