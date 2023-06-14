Суд приговорил экс-председателя СО РАН Асеева к условному сроку за мошенничество

Ученый обвиняется в незаконной приватизации имущества академии наук.

Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего председателя Сибирского отделения (СО) РАН академика Александра Асеева к четырем годам заключения условно по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что помимо условного наказания Асееву назначен испытательный срок три года и штраф в 500 тысяч рублей. Сам академик отрицает вину и намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, в период руководства СО РАН с 2008 по 2017 год Асеев убедил членов президиума реконструировать и предоставить ему коттедж в Академгородке для использования в служебных целях, не имея на то законных оснований.

Таким образом Асеев злоупотребил служебным положением и нарушил действующее жилищное законодательство, отмечается в фабуле судебного дела. Более того, в дальнейшем Асеев приватизировал коттедж от имени дочери, а также отремонтировал его за счет средств СО РАН.

Академик обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд удовлетворил требование стороны обвинения назначить Асееву наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом.

В свою очередь ученый в последнем слове заявил о своей невиновности. Он утверждает, что дело против него сфабриковано в отместку за его политику на посту председателя СО РАН.

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