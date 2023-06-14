Не пытался тормозить: элитный спорткар столкнулся с такси в Санкт-Петербурге

В результате происшествия пострадала женщина.

В Санкт-Петербурге столкнулись такси и элитный спорткар. В результате происшествия пострадала женщина.

Авария произошла по вине таксиста: мужчина ехал по второстепенной дороге и не пропустил люксовую иномарку. По некоторой информации, он даже не пытался тормозить. Как оказалось, у водителя белого Hyundai не было российского водительского удостоверения.