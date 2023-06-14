Путин поручил принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 24 0

Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации дронов.

Путин поручил принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ

Фото: © РИА Новости

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Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении президента уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации дронов. В рамках реализации меры будут рассмотрены вопросы обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотников.

«Доклад — до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в полгода», — уточняется в поручении российского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, если прилеты беспилотников на российскую территорию продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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