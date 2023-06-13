Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для борьбы с беспилотниками
Дроны продолжают атаковать приграничные регионы России, а также добираются до Москвы и области.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Если прилеты беспилотников на российскую территорию продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания санитарной зоны на Украине. Об этом на встрече с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что у боевиков остается возможность обстреливать приграничные районы.
«Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — отметил президент.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области.
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