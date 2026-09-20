Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки ВСУ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Также в нескольких округах региона также повреждены жилые дома, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты.

Атака ВСУ на Белгородскую область 20 сентября: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области мирная жительница получила акубаротравму в результате атаки ВСУ на поселок Волоконовка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В поселке Волоконовка Волоконовского округа в результате атаки БПЛА пострадала женщина», — говорится в сообщении.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, после чего была доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

В результате атак беспилотников в нескольких округах региона также повреждены жилые дома, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты. В отдельных населенных пунктах произошли возгорания.

В селе Первое Цепляево Шебекинского округа FPV-дрон повредил кровлю социального объекта, а в районе села Доброе беспилотник нанес повреждения легковому автомобилю. В Шебекино были повреждены объект инфраструктуры и машина на парковке предприятия, часть жителей временно осталась без электричества.

В Грайворонском округе повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки в селах Дунайка, Дорогощь и Смородино. В Казинке Валуйского округа повреждены административное здание и автомобиль на территории предприятия.

В Ракитном в результате падения FPV-дрона повреждены три легковых автомобиля. На дороге в районе поселка Сумовский сгорел грузовой автомобиль, а после повторной атаки был полностью поврежден пожарный автомобиль.

Повреждения также зафиксированы в Новом Осколе, Борисовском, Белгородском и Краснояружском округах. В ряде случаев речь идет о частных домах, социальных и коммерческих объектах, автомобилях и элементах инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области беспилотник атаковал автобус с мирными жителями в населенном пункте Нижние Серогозы. В результате удара погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди погибших — член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Она работала в избирательной системе с 2023 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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