Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки ВСУ

Также в нескольких округах региона также повреждены жилые дома, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Белгородской области мирная жительница получила акубаротравму в результате атаки ВСУ на поселок Волоконовка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В поселке Волоконовка Волоконовского округа в результате атаки БПЛА пострадала женщина», — говорится в сообщении.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, после чего была доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.
В результате атак беспилотников в нескольких округах региона также повреждены жилые дома, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты. В отдельных населенных пунктах произошли возгорания.
В селе Первое Цепляево Шебекинского округа FPV-дрон повредил кровлю социального объекта, а в районе села Доброе беспилотник нанес повреждения легковому автомобилю. В Шебекино были повреждены объект инфраструктуры и машина на парковке предприятия, часть жителей временно осталась без электричества.
В Грайворонском округе повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки в селах Дунайка, Дорогощь и Смородино. В Казинке Валуйского округа повреждены административное здание и автомобиль на территории предприятия.
В Ракитном в результате падения FPV-дрона повреждены три легковых автомобиля. На дороге в районе поселка Сумовский сгорел грузовой автомобиль, а после повторной атаки был полностью поврежден пожарный автомобиль.
Повреждения также зафиксированы в Новом Осколе, Борисовском, Белгородском и Краснояружском округах. В ряде случаев речь идет о частных домах, социальных и коммерческих объектах, автомобилях и элементах инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области беспилотник атаковал автобус с мирными жителями в населенном пункте Нижние Серогозы. В результате удара погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди погибших — член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Она работала в избирательной системе с 2023 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
- 20 сент
- Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России
- 20 сент
- Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома в Новых Котельниках
- 20 сент
- В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали шестеро
- 20 сент
- Обломки беспилотника ВСУ повредили квартиру в Подмосковье
- 18 сент
- Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
- 18 сент
- Сотрудник автобусного парка пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Курске
- 18 сент
- Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки БПЛА
- 17 сент
- В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали шесть человек
- 15 сент
- Дроны ВСУ ударили по промпредприятию в Самарской области
Читайте также
55%
Нашли ошибку?