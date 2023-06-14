«Могу пописать под елочкой»: Волочкова высказалась о своей популярности

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Аделина Ким
Аделина Ким 23 0

Волочкова вспомнила про видео со справлением нужды под дерево

«Могу пописать под елочкой»: Волочкова высказалась о своей популярности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка намерена довести до конца историю с вторжением в ее личную жизнь.

Актриса Анна Калашникова громко справила свое 39-летие. Среди звездных гостей оказалась и балерина Анастасия Волочкова, которая решила пообщаться с прессой.

Один из журналистов вспомнил, как два года назад в социальных сетях «гуляло» компрометирующее видео, на котором знаменитость справляла нужду под елкой у себя на участке. Чересчур любопытные соседи решили снять этот момент на камеру и сделать его достоянием общественности, передает издание dni.ru.

Эта история до сих пор не забылась — пользователи интернета все еще обсуждают ее с большой охотой. Волочкова ответила, что площадь ее участка составляет 850 квадратных метров, что позволяет ей ходить в туалет не только под деревья.

«Словом, мне есть, где пописать. Но я могу себе позволить такую прихоть — пописать под своей елочкой. И если я это сделала один раз, а обсуждается тема писающей под елочку Волочковой уже два года, то значит, что я интересна людям», — подметила танцовщица.

А вот той соседке, которая опубликовала это видео, теперь грозит суд. Звезда написала заявление в Следственный комитет о вторжении в частную жизнь.

Сейчас недоброжелатели хотят замять ситуацию и заключить с балериной перемирие. Вот только знаменитость готова идти до конца, чтобы как следует наказать виновных.

«И они сидели в кустах, может даже могли видеть, как я обнаженная бегаю по своему участку — имею на это право! Но они сняли, как я под своей елочкой снимаю с себя красивые сексуальные шортики. И тут же вывалили эту информацию всей стране, дали во все соцсети», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова обиделась на слова фанатов об алкоголизме.

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